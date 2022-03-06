ياستريمسكا تتبرع بجائزتها من بطولة ليون للتنس لبلدها أوكرانيا

انتهت مسيرة ديانا ياستريمسكا في بطولة ليون المفتوحة للتنس بالخسارة في المباراة النهائية يوم الأحد لكن اللاعبة الأوكرانية قالت إنها ستتبرع بجائزتها المالية من البطولة لمساعدة بلادها أوكرانيا التي تعرضت لهجوم روسي قبل عشرة أيام.



وفرت ياستريمسكا، التي فازت بثلاثة ألقاب في بطولات المحترفات، مع شقيقتها من أوكرانيا بمساعدة والديها بعد عدة أيام من بدء الغزو في 24 فبراير وأشارت إلى أنها أمضت يومين في مرآب للسيارات تحت الأرض قبل هروبها.



وحصدت اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما المجموعة الأولى أمام تشانغ شواي لكنها خسرت 3-6 و6-3 و6-4 أمام المصنفة الثامنة التي كانت متأخرة 4-2 في المجموعة الفاصلة.



وقالت ياستريمسكا التي وضعت علم أوكرانيا على كتفها خلال حفل توزيع الجوائز: سأتبرع بالجائزة المالية التي حصدتها هنا للمؤسسة الأوكرانية لدعم أوكرانيا.



"لمن يشاهدني من الشعب الأوكراني، أريد إبلاغهم ‭'‬أنتم أقوياء، وتملكون روحا مذهلة وحاولت الاجتهاد من أجل أوكرانيا‭'‬".



وأضافت: أريد شكر كل شخص يدعم أوكرانيا.







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