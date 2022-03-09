السويد: قرار تأهل بولندا بعد استبعاد روسيا "مجنون تمامًا"

عبّرت السويد يوم الأربعاء عن امتعاضها من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم تأهيل بولندا إلى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، على حساب روسيا المستبعدة عن المنافسات الدولية لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا نظيرتها بولندا في 24 مارس الحالي في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد والتشيك في 29 منه، لكن فيفا قرّر استبعاد روسيا رسمياً، بعد ان أعلن في نهاية فبراير الماضي بالاشتراك مع نظيره الأوروبي (يويفا) تعليق مشاركة جميع الفرق الروسية حتى إشعار آخر، اعترض عليه الاتحاد الروسي لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

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وسيحصل المنتخب البولندي على أيام راحة إضافية بعد ضمان تأهله إلى نهائي المسار دون أن يلعب.

قال رئيس الاتحاد السويسري هاكان سيوستراند انه كان يفضّل لو حدّد فيفا خصماً ثانياً لبولندا بدلاً من روسيا "الأكثر منطقية وانصافاً، من الناحية الرياضية، أن يكون لبولندا خصم جديد في نصف النهائي".

وتابع: نتفهّم أنه من الصعب حلّ ذلك بالنسبة لفيفا، لكن يجب تطبيق مبدأ اللعب في الظروف عينها، أي خوض مباراتين تنافسيتين لبلوغ كأس العالم.

وقال مدرب السويد ياني أندرسون إن فيفا اتخذ القرار الصائب بطرد روسيا من تصفيات كأس العالم، لكنه اعتبر ان منح بولندا بطاقة التأهل إلى نهائي الملحق "مجنون تماماً من وجهة نظر رياضية".

تابع "سنركّز بالكامل على المباراة ضد التشيك. نريد الذهاب إلى كأس العالم وسنقوم بكل شيء لتحقيق ذلك".

كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل مواجهة إسكتلندا وأوكرانيا والتي كانت مقررة في 24 الحالي أيضاً واقامتها في يونيو المقبل.

وقال فيفا: تم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة الثانية أيضاً ضمن هذا المسار بين ويلز والنمسا.

وتقام نهائيات كاس العالم بين 21 نوفمبر و18ديسمبر في قطر.