الضبابية تحيط بديوكوفيتش قبل بطولة إنديان ويلز للتنس

استمرت الضبابية التي تحيط بوضع نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة.
ويندرج اسم ديوكوفيتش ضمن قائمة المشاركين في البطولة، لكن الوضع لم يتضح بعد بشأن إمكانية خوضه المنافسات في كاليفورنيا.
وقال ديوكوفيتش إنه لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وطبقا للقواعد المعمول بها في الولايات المتحدة، يسمح بالدخول فقط لمن تلقوا اللقاح، إلا في حالة الحصول على إعفاء من المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي.دي.سي).
ويحتل ديوكوفيتش المركز الثاني في تصنيف البطولة، وبالتالي من المفترض أن يبدأ المشاركة اعتبارا من الدور الثاني.
وذكر منظمو البطولة يوم الثلاثاء :نوفاك ديوكوفيتش ضمن قائمة المشاركين في البطولة، وبالتالي هو متواجد ضمن القرعة.
وأضافت اللجنة :نحن الآن على تواصل مع فريقه، ومع ذلك لم تحسم الأمور بشأن إمكانية مشاركته عبر الحصول على إعفاء من سي.دي.سي لدخول البلاد.
وكان ديوكوفيتش قد جرى ترحيله من أستراليا في يناير الماضي عشية انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، حيث تقرر إلغاء تأشيرته في ظل القيود المفروضة بشأن جائحة كورونا.
وشارك ديوكوفيتش خلال هذا الموسم فقط في بطولة دبي، حيث أن ظهور نتائج سلبية لفحص "بي.سي.آر" كان كافيا لدخوله ومشاركته.
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