الغامدي وعريجة ينضمان للدوري التشيكي

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم عن انتقال اللاعبين زياد الغامدي ومحمد عريجة إلى نادي بريبرام الذي ينشط في الدوري التشيكي.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع "تويتر": زياد الغامدي لاعبًا جديدًا لنادي بريبرام بعقد احتراف إلى نهاية الموسم مع خيار التجديد لموسم إضافي، وأضاف: محمد عريجة لاعبًا جديدًا لنادي بريبرام بعقد احتراف إلى نهاية الموسم مع خيار التجديد لموسم إضافي، متمنيًا للاعبين التوفيق في رحلتهما الجديدة.

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ولعب زياد مواليد 2001 كمدافع لنادي الوحدة، بينما مثل عريجة مواليد 2002 أهلي جدة كحارس مرمى.

وتم تأسيس نادي بريبرام عام 1928 وينافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية، ويتسع ملعبه لـ 9100 نتفرج.