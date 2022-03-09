.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيقاف تميمة أتليتيكو مينيرو البرازيلي بسبب "سلوك مثير للفزع"

  • الخط
أتليتيكو مينيرو
تميمة الفريق

إيقاف تميمة أتليتيكو مينيرو البرازيلي بسبب "سلوك مثير للفزع"

برازيليا - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن اتحاد ولاية ميناس غيرايس لكرة القدم يوم الثلاثاء إيقاف تميمة أتليتيكو مينيرو حامل لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم مباراة واحدة بسبب سلوك مثير للفزع خلال مواجهة كروزيرو في قمة المدينة في مطلع الأسبوع.

ولقب أتليتيكو هو الديك وكانت تميمة الفريق وراء المرمى عندما افتتح كروزيرو التسجيل في الدقيقة 70 من المباراة التي أقيمت يوم الأحد باستاد مينيراو.

وركض على الفور لمنع أحد لاعبي كروزيرو من الاحتفال أمام الجماهير، وألقى بذراعه لمنعه.

وقال اتحاد كرة القدم في ولاية ميناس جيرايس إن الحركة كانت مثيرة للفزع وقرر إيقاف التميمة عن مباراة أتليتيكو القادمة على أرضه أمام أتليتيكو كالدينسي في 19 مارس.

وأضاف الاتحاد في البيان أن "من الضروري اعتماد أساليب تربوية لوقف الممارسات المماثلة" في المستقبل.

وفاز أتليتيكو بالمباراة 2-1 بفضل هدف في اللحظات الأخيرة لكنه لم يعلق على سلوك التميمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تتخذ الصين والهند وباكستان وفنزويلا موقفا حياديا من الحرب الأوكرانية؟ لماذا تتخذ الصين والهند وباكستان وفنزويلا موقفا حياديا من الحرب الأوكرانية؟
اكتشف المزيد