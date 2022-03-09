قائد أوكرانيا السابق يواجه عقوبات محتملة بسبب "صمته"

ترغب لجنة القيم بالاتحاد الأوكراني لكرة القدم في تجريد القائد السابق للمنتخب أناتولي تيموتشوك من رخصة التدريب وجوائز من الدولة بسبب صمته أمام الهجوم الروسي على أوكرانيا واستمرار عمله في نادي زينيت سان بطرسبرغ.



وتيموتشوك (42 عاما) هو أكثر لاعبي أوكرانيا خوضا لمباريات دولية حيث لعب 144 مباراة بين 2000 و2016 وتوج بألقاب للدوري مع شاختار دونيتسك وزينيت بينما حقق ثلاثية مع بايرن ميونيخ في 2013. ويعمل حاليا مساعدا لمدرب زينيت.



وقالت لجنة القيم واللعب النظيف بالاتحاد الأوكراني في بيان: منذ بداية الاعتداء العسكري الروسي ضد أوكرانيا لم يصدر تيموتشوك أي بيان في هذا الشأن بل لم يتوقف عن التعاون مع نادي الدولة المعتدية.



وأضافت: في وقت نشر فيه ناديه السابق بايرن ميونيخ بيانات وأوقف أنشطة لدعم أوكرانيا استمر تيموتشوك في التزام الصمت.



"تقترح اللجنة على الاتحاد الأوكراني سحب الرخصة التدريبية منه وكذلك تجريده من ميداليات الدوري والكأس في أوكرانيا واستبعاده من السجل الرسمي للاعبي منتخب أوكرانيا".

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