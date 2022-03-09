كلوب: إنهاؤنا للهجمات كان هزليًا

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه استحق التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته 1-صفر أمام عشرة لاعبين من إنتر ميلان يوم الثلاثاء، لكن المدرب الألماني لم يكن سعيدا بالطريقة "الهزلية" التي أنهى بها فريقه الهجمات.

وتأهل ليفربول بفوزه 2-1 في النتيجة الإجمالية لكن فريق كلوب أضاع عددا من الفرص في مباراة الإياب، حيث سدد جويل ماتيب برأسه في العارضة كما سدد محمد صلاح مرتين في القائم.

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وحسم إنتر انتصاره بهدف من تسديدة رائعة من لاوتارو مارتينيز في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 62، وهي نتيجة وضعت حدا لسلسلة انتصارات ليفربول في سبع مباريات متتالية بالبطولة لكن كلوب قال إنها كانت مباراة يمكن أن يتحمل فريقه خسارتها.

وأبلغ كلوب الصحافيين: الأمر ليس وكأنني أحلق فوق القمر، أنا سعيد حقا لأننا تأهلنا، لأننا عندما رأينا القرعة قلنا ‭'‬حسنا، هذه مباراة صعبة‭'‬. لكننا تأهلنا على مدى مباراتين وأعتقد أننا نستحق ذلك.

وتابع: لو استخدمنا الفرص التي أتيحت لنا من الركلات الثابتة والمواقف الأخرى - كانت الطريقة التي أهدرنا بها الفرص هزلية بعض الشيء - ففي النهاية كان بإمكاننا الفوز.

وأضاف المدرب الألماني: لكن الشيء الوحيد الذي أهتم به هو أننا تأهلنا عن استحقاق.