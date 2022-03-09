كين: مانشستر يونايتد من أفضل فرق الدوري الإنجليزي

كشف هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير أنه متفائل بفرص فريقه قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت بعد الفوز الساحق لفريقه على إيفرتون وهزيمة يونايتد المدوية أمام جاره مانشستر سيتي هذا الأسبوع.



وهز كين الشباك مرتين في فوز توتنهام 5-صفر على إيفرتون الاثنين الماضي بينما خسر يونايتد 4-1 أمام سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة قبل ذلك بيوم واحد.



وقال كين إنه لا يستهين بقدرات يونايتد لكنه يرى أن فريقه السابع الساعي للحصول على مكان في المربع الذهبي في حالة معنوية طيبة يمكن أن تمنحه التفوق في المواجهة.



وأضاف كين: لا يزال يونايتد واحدا من أفضل فرق البطولة لكنه حقق نتيجة مخيبة للآمال مطلع الأسبوع الحالي، وبالتأكيد سيكون هناك رد فعل من جانب لاعبيه وعلينا العمل على الاستعداد لذلك.



وأردف لاعب منتخب إنجلترا قائلا: بالتأكيد نحن نرى أن فرصتنا قوية هناك بعد أن حققنا نتيجة كبيرة يمكننا البناء عليها خاصة بعيدا عن أرضنا، لكنها ستكون مباراة صعبة لأن يونايتد يملك عددا من اللاعبين الكبار.



وكان يونايتد فاز ذهابا على توتنهام 3-صفر في لندن في وقت سابق من الموسم الحالي.



وجمع توتنهام صاحب المركز السابع 45 نقطة من 26 مباراة بينما يحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 47 نقطة لكنه لعب 28 مباراة.

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