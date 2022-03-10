النصر يواجه الاتفاق للتعافي من صدمة الهلال

يتطلع النصر إلى تصحيح مساره بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها في الديربي أمام الهلال 4-0، وذلك عندما يحل ضيفا على الاتفاق، يوم الجمعة، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض الفريق الأصفر والأزرق إلى هزيمة قاسية في الجولة الماضية من غريمه الهلال برباعية دون مقابل.

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وسيدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الاتفاق المواجهة بهدف الابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يتواجد في المركز الـ 14 برصيد 23 نقطة، بينما يطمح النصر إلى مصالحة جماهيره محاولة تحسين أوضاعه في الدوري، علما بأنه في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

ويشهد، يوم الجمعة، مواجهة أخرى في الدوري تجمع الفيحاء بفريق الباطن.