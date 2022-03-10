بريطانيا تفرض عقوبات على أبراموفيتش وتعطل بيع تشيلسي

فرضت الحكومة البريطانية يوم الخميس عقوبات على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مما سيجمد مساعيه لبيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، المملوك له.
وطرح أبراموفيتش (55 عاما) نادي تشيلسي للبيع في الثاني من مارس الجاري في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
واستحوذ أبراموفيتش على تشيلسي في 2003، ودائما ما نفى وجود أي صلة سياسية بالطبقة الحاكمة في روسيا، ولكن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ذكرت يوم الخميس، أنها جمدت كل أصول الملياردير الروسي في بريطانيا.
وسيحصل تشيلسي على رخصة خاصة لمواصلة أعماله، لكن مع تعطيل عملية بيع النادي.
وقالت الحكومة البريطانية، إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى.
وأضافت: سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم.
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