شركة الاتصالات "ثري" تُعلق رعايتها لقميص تشيلسي

طالبت شركة ثري لشبكات الهواتف المحمولة تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعليق رعايتها لقميص الفريق عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات على مالك النادي رومان أبراموفيتش يوم الخميس.



وقالت ثري في بيان: في ضوء العقوبات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، طالبنا نادي تشيلسي لكرة القدم بتعليق رعايتنا للنادي مؤقتا، بما في ذلك حذف علامتنا التجارية من قمصان الفريق وحول الاستاد حتى إشعار اخر.



ووضعت الحكومة النادي اللندني تحت ترخيص خاص يقيد أنشطته رغم استمرار الفريق في خوض المباريات.



وقال النادي إنه ينوي مطالبة الحكومة بإجراء تغييرات على الترخيص.



وأضافت ثري في بيانها: ندرك أن هذا القرار سيؤثر على العديد من مشجعي تشيلسي الذي يتابعون فريقهم بشغف. ومع ذلك نشعر أنه في ظل الظروف والعقوبات الحكومية السارية فإن هذا الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.





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