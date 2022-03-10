فيريرا مدرب الزمالك: هدفنا هزيمة الوداد بأي نتيجة

أكد جيزوالدو فيريرا مدرب الزمالك المصري يوم الخميس أن فريقه يسعى للفوز بأي نتيجة على الوداد البيضاوي المغربي عندما يلتقي الفريقان مرة أخرى في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة.



وخسر الزمالك 3-1 من الوداد في الدار البيضاء الشهر الماضي في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة قبل استضافته الجمعة في استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة.



ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة بست نقاط، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بترو أتليتيكو الأنغولي فيما يأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ثم ساغرادا الأنغولي بنقطة واحدة في ذيل الترتيب.



وقال فيريرا، الذي عاد لقيادة الزمالك في ولايته الثانية الأسبوع الماضي خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، في مؤتمر صحفي: توليت المسئولية منذ ثلاثة أيام، وفاز الوداد في لقاء الذهاب 3-1 وليس معنى ذلك أن الزمالك مطالب بالفوز بثلاثية، حيث نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية في اللقاء.



وأكد المدرب البرتغالي المخضرم، الذي قاد الزمالك موسم 2014-2015 وتوج معه بثنائية الدوري والكأس المحليين، أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز في لقاء الجمعة والحصول على الثلاث نقاط.



وأضاف أنه لا يستطيع مقارنة الجيل الحالي بالجيل الذي تولى تدريبه في فترة ولايته الأولى.



وتابع: سأقوم بمثل ما فعلته في فترتي الأولى، وسيكون عملي هو ما قمت به وقتها، لكن ستكون هناك متطلبات من كل لاعب.



وطالب المدرب البالغ عمره 75 عاما بتطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات في البطولة، لأنها تعطي فرصة أكبر لتحقيق العدالة في بطولة قارية مهمة.



ومن جانبه، قال محمد أبو جبل حارس الزمالك إن فريقه قادر على تصحيح وضعه في المجموعة.



وأضاف أبو جبل: يركز اللاعبون بشدة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط. كل مرحلة لها متطلبات خاصة ويملك الفريق قواما جيدا، ويركز على تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة بداية من مباراة الغد أمام الوداد.



واختتم: نثق في قدرتنا على تجاوز الموقف الحالي، وسنخوض كل المباريات بهدف واحد هو الفوز من أجل قطع خطوة نحو التأهل للدور التالي.

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