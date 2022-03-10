منع ديوكوفيتش من المشاركة في بطولتي إنديان ويلز وميامي

تأكد غياب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم، عن بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة التي تبدأ يوم الأربعاء، نظرا لعدم السماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة دون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كذلك يغيب ديوكوفيتش عن بطولة ميامي المفتوحة التالية، حسب ما أعلنه اللاعب عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

مادة اعلانية

وقال ديوكوفيتش إنه رغم إدراجه ضمن قائمة المشاركين في بطولتي إنديان ويلز وميامي، كان يعرف بأنه من غير المرجح أن يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ديوكوفيتش: أكد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن القواعد لن تتغير، وبالتالي لن أتمكن من السفر للولايات المتحدة. حظ سعيد لمن يشاركون في هاتين البطولتين الرائعتين.

وكان ديوكوفيتش قد صرح خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في فبراير الماضي بأنه لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، علما بأن هذا كان سببا في قضية ترحيله من أستراليا عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

وكان ديوكوفيتش، الحائز على 20 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، يحتل المركز الثاني في تصنيف بطولة إنديان ويلز.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد ذكرت يوم الثلاثاء :نحن الآن، على تواصل مع فريق ديوكوفيتش، ومع ذلك لم تحسم الأمور بشأن إمكانية مشاركته عبر الحصول على إعفاء لدخول البلاد.

وشارك ديوكوفيتش خلال هذا الموسم فقط في بطولة دبي، حيث أن ظهور نتائج سلبية لفحص "بي.سي.آر" كان كافيا لدخوله ومشاركته.