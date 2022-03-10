وزيرة بريطانية: أبراموفيتش لن يستفيد إذا تم بيع تشيلسي

أكدت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا يوم الخميس، أن رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم الخاضع لعقوبات، لا يمكنه الاستفادة حال بيع النادي.

وأضافت للصحافيين: إذا تم بيع النادي فلن يستفيد أبراموفيتش.

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وتابعت: لن أخوض فيما قد يحدث مستقبلا بشأن بيع تشيلسي، فهذا سيعتمد على شروط الترخيص التي ستصدرها وزارة الخزانة.

وأردفت: في الوقت الحالي لا يمكنه الاستفادة من إيرادات النادي ولا يمكنه الاستفادة من بيع النادي، أولويتنا هي ضمان حماية النادي والجماهير واللعبة على المستوى الوطني.

وكانت الحكومة البريطانية قالت في وقت سابق اليوم إنها ستمكن نادي تشيلسي من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه أبراموفيتش وأوقفت خطته لبيع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أبراموفيتش عرض النادي للبيع لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي.

وقالت دوريس إن الحكومة أصدرت ترخيصا خاصا لتمكين تشيلسي من اللعب ودفع رواتب الموظفين وتمكين حاملي التذاكر من حضور المباريات، لأنها لا ترغب في إلحاق الضرر ببطل أوروبا والعالم.

وقالت على تويتر: أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود.

"أندية كرة القدم أصول ثقافية وهي حجر الأساس لمجتمعاتنا. نحن ملتزمون بحمايتها".

وقالت الحكومة إن الترخيص سيبقى قيد المراجعة.