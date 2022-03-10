"يويفا" ينظر في تقرير حكم مباراة ريال مدريد وسان جيرمان

تلقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تقرير حكم مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، التي جرت يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وسط مزاعم بسوء السلوك من جانب كبار مسؤولي فريق العاصمة الفرنسية.

وأبلغ (يويفا) وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الخميس، أنه يدرس تقرير الحكم الهولندي داني ماكيلي، الذي أدار المباراة، دون الخوض في تفاصيل.

مادة اعلانية

وودع باريس سان جيرمان المسابقة القارية، عقب خسارته 2 - 3 أمام ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز 1 - صفر ذهابا في باريس، لكنه خسر 1 - 3 في العاصمة الإسبانية مدريد إيابا، بفضل تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه، الذي أحرز 3 أهداف (هاتريك) للفريق الملكي في المباراة التي جرت على ملعب (سانتياغو برنابيو) الأربعاء.

ويرى معسكر الفريق الفرنسي أن الحكم تغاضي عن تعرض الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى سان جيرمان، للعرقلة من جانب بنزيمه أثناء تسجيله هدف التعادل للفريق الإسباني، لتصبح النتيجة 1-1.

وذكرت تقارير إخبارية في إسبانيا وفرنسا أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان وناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، حاولا الدخول إلى غرفة الملابس الخاصة بحكام المباراة.

وتضاربت الأنباء حول ما حقيقة ما حدث بالضبط، فيما قال البعض إن الخليفي وليوناردو كانا في غرفة الملابس.