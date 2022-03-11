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الزمالك يضع قدمًا خارج البطولة الإفريقية بالخسارة من الوداد

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الزمالك
تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث

الزمالك يضع قدمًا خارج البطولة الإفريقية بالخسارة من الوداد

القاهرة - د ب أ

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فاز فريق الوداد البيضاوي المغربي على مضيفه الزمالك المصري 1 -صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ورفع الوداد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

وسجل يحيى جبران هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة 48 من ضربة جزاء.

يذكر أن المجموعة تشهد تواجد فريق بترو أتلتيكو الأنغولي والذي يحتل المركز الثاني برصيد سبع نقاط، فيما يتذيل مواطنه ساغرادا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، وقد يخرج الزمالك رسميًا من البطولة حال فوز بيترو أتليتكو على مواطنه يوم السبت.

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