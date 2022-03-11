الفيحاء يعبر الباطن ويحقق رقمًا تاريخيًا بالدوري السعودي

أحرز البديل فواز الطريس هدف الفوز 1-صفر للفيحاء على ضيفه الباطن قبل النهاية بخمس دقائق ليتقدم للمركز الثامن في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة.
وتلقى الطريس تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء وسيطر على الكرة وراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد في مرمى مارتن كمبانيا حارس الباطن.
ورفع الفيحاء رصيده إلى 30 نقطة من 23 مباراة في المركز الثامن، بينما ظل الباطن في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة من 24 مباراة.
وأصبح الفيحاء أكثر فريق يحافظ على نظافة شباكه على ملعبه خلال موسم واحد، في تاريخ دوري المحترفين بـ9 مباريات.
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