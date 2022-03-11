النصر يقلب تأخره بهدفين إلى تعادل مع الاتفاق المنقوص

نجح النصر في اقتناص التعادل من أرض مضيفه الاتفاق بنتيجة 2 -2، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم محمد الكويكبي للاتفاق في الدقيقة 28، قبل أن يضيف روبن كوايسون الهدف الثاني في الدقيقة 35.
وعاد النصر بعد تأخره بهدفين، ليسجل هدف تقليص الفارق عن طريق عبد الله الخطيب لاعب الاتفاق بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51، فيما أدرك غونزالو مارتينيز التعادل في الدقيقة 62.
وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين من فريق الاتفاق، حيث خرج سنونسي هوساوي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما تعرض روبن كوايسون للإنذار الثاني ليخرج مطرودا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد طرد زميله الأخر فهد غازي في الدقيقة 85.
ورفع النصر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.
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