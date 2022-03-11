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حظر قائد أوكرانيا السابق من نشاطات كرة القدم في بلاده مدى الحياة

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Anatoliy Tymoshchuk
قائد أوكرانيا السابق تيموشوك

حظر قائد أوكرانيا السابق من نشاطات كرة القدم في بلاده مدى الحياة

كييف - د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن أناتولي تيموشوك تم حظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في البلاد بعد رفضه إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا أو تقديم استقالته من عمله كمساعد مدرب في فريق زينيت سان بطرسبرغ.

وذكر الاتحاد الأوكراني أنه تم حظر تيموشوك، قائد المنتخب الأوكراني السابق الذي لعب 144 مباراة دولية، من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم محليا مدى الحياة.

وسيتم سحب رخصة تيموشوك التدريبية الأوكرانية، كما سيتم مسح اسمه من جميع قوائم الشرف الوطنية. كما طلب الاتحاد الأوكراني من الحكومة سحب كافة الجوائز التي حصل عليها لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني وبايرن ميونخ وزينيت.

يذكر أن تيموشوك يقود بالتدريب في زينيت سان بطرسبرغ منذ عام 2017.

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