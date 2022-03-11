رئاسة الوزراء: الحكومة البريطانية ستساعد تشيلسي

كشف متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الجمعة أن الحكومة البريطانية ستنظر في إمكانية إجراء تعديلات على البنود الحالية لترخيص نادي تشيلسي لكرة القدم الذي صدر بعد العقوبات التي فرضت على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش عقب هجوم بلاده على أراضي أوكرانيا المجاورة.
وأضاف المتحدث للصحفيين: نحن على اتصال مستمر مع النادي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حول أي أمور تتعلق بالعقوبات والترخيص.
وأردف المتحدث قائلا: الآن يمكن للنادي التقدم بطلب لإجراء تعديلات على بنود الترخيص وأعتقد أن تشيلسي قال إنه سيفعل ذلك ونحن بكل تأكيد سنعمل مع النادي والرابطة لبحث أي تعديلات ربما تكون ضرورية لاستمرار عمل النادي.
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