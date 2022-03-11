رانغنيك: رونالدو جاهز لمواجهة توتنهام

أكد رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد يوم الجمعة أن ثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني في حالة بدنية جيدة وكامل الجاهزية لمواجهة ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



ولم يلعب رونالدو في مباراة قمة مانشستر مطلع الأسبوع بسبب إصابة في الفخذ بينما لم يشارك كافاني منذ أوائل فبراير بسبب مشكلة في أعلى الفخذ.



ويتطلع يونايتد إلى التعافي بعد الخسارة 4-1 أمام مضيفه مانشستر سيتي والتي تسببت في تراجع فريق المدرب رانغنيك للمركز الخامس متأخرا بنقطة واحدة عن أرسنال. لكنه خاض ثلاث مباريات أكثر من أرسنال.



ويتفوق يونايتد بنقطتين على توتنهام الذي يملك مباراتين مؤجلتين.



وقال رانغنيك في مؤتمر صحفي: استأنف كريستيانو التدريبات أمس. خاض حصة المران كاملة وأتوقع أن يتدرب اليوم أيضا.



وأضاف: لقد تدرب جيدا، مثل بقية المجموعة، لذلك أعتقد أنه جاهز لمباراة الغد. عاد مع كافاني للتدريبات وفي كامل الجاهزية للمباراة.



لكن الظهير الأيسر لوك شو سيغيب بعد إصابته بكوفيد-19 بينما تحوم شكوك حول لاعب الوسط سكوت مكتوميناي مع انشغال رانغنيك بمباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل على أرضه أمام أتليتيكو مدريد حيث تعادل الفريقان 1-1 ذهابا.



وأضاف رانغنيك: تحوم شكوك حول مشاركة سكوت. يعاني من بعض المشاكل مع ربلة الساق لذلك علينا الانتظار لتقييم حالته بعد التدريب اليوم.



واختتم: في الوقت الحالي من المرجح غيابه لأننا إذا خاطرنا به يوم السبت، فمن المرجح أن يخرج من حساباتنا يوم الثلاثاء، أميل إلى توخي الحذر.

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