رحيل أبوجبل وطارق حامد.. قرارات حاسمة من رئيس الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مجموعة من القرارات الحاسمة بعد خسارة فريقه يوم الجمعة من الوداد خلال الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال منصور عبر صفحته على موقع "فيس بوك": مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكل من بن شرقي وأوناجم وطارق حامد وأبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الجزيري للبيع.

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وتابع: وتوقيع غرامة مالية على محمود علاء 200 بقيمة ألف جنيه للإساءة للجماهير بالإضافة إلى إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم.

واختتم: والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.

وقد يخرج الزمالك رسميًا من البطولة الإفريقية يوم السبت إذا انتصر بيترو أتليتكو الأنغولي على مواطنه ساغرادا.