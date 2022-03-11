رومانو: صلاح لن يقبل عرض ليفربول الحالي

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول لا ينوي قبول العرض الحالي لتجديد تعاقده مع ناديه.

وقال رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": صلاح ووكيله ليس لديهما أي نية لقبول العرض الحالي من ليفربول، المحادثات بين الطرفين متوقفة منذ ديسمبر الماضي، الوضع يبقى كما هو.

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وأضاف: أولوية محمد صلاح هي البقاء في النادي، لكن ليس وفقًا للشروط الحالية، صلاح ينتظر خطوة أخرى من ليفربول.

وكشف صلاح سابقًا أنه يرغب في البقاء في ليفربول لكنه أضاف أنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع النادي منذ انضمامه قادما من روما في 2017 وقيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وقال الدولي المصري في مقابلة مع مجلة "جي.كيو" نُشرت يناير الماضي: أريد أن أبقى، لكن هذا ليس في يدي. الأمر في يد النادي. يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة. عندما تطلب شيئا ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطائك هذا الشيء، يجب عليهم أن يفعلوا ذلك لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي.

وأضاف: أنا في عامي الخامس هنا الآن. أعرف النادي جيدا. أحب الجماهير والجماهير تحبني. لكن مع الإدارة، تم إبلاغهم بالموقف. الأمر في أيديهم.

وعقّب على تصريحاته الألماني كلوب في حديث لـ "سكاي سبورتس" قال به: أعلم أن صلاح يرغب بالبقاء، ونحن بالطبع نرغب في ذلك أيضًا، من الطبيعي أن تأخذ المفاوضات وقتًا. أعتقد أننا جميعًا في موقف جيد الآن، أنا واثق من بقائه وأن الأمر سيسير بإيجابية.

كما أضاف قائلًا: الأمور ليست بيننا وبين صلاح فقط، هناك وكيله أيضًا، لكن لاشيء يستحق القلق، لا يزال معنا بالموسم الحالي والقادم أيضًا على الأقل.

لكن تصريحات كلوب اختلفت قليلًا حاليًا إذ أبلغ مدرب ليفربول الصحفيين قبل مباراة برايتون يوم السبت: يعلم صلاح أن هذا النادي يملك الطموح اللازم، ولا يمكننا فعل المزيد، فعلنا كل ما بوسعنا من أجله، إنه قراره. كل شيء على ما يرام من جانبي. لم يحدث أي شيء بعد، لا يوجد توقيع أو رفض. يجب علينا الانتظار فقط ولا يوجد عجلة في الأمر.

وزاد رامي عباس وكيل صلاح الأمور غموضًا حينما نشر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة تحتوي على العديد من الوجوه التعبيرية الضاحكة عقب حديث كلوب في المؤتمر الصحفي.

ويمتد عقد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفا، مع ليفربول حتى يونيو 2023.