كلوب: فعلنا كل شيء من أجل صلاح.. ووكيل اللاعب يثير الجدل

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن ناديه فعل كل شيء من أجل تجديد تعاقد نجم الفريق محمد صلاح ويظل القرار بيد الدولي المصري، وأثار وكيل اللاعب الجدل عقب حديث المدير الفني.



ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا حتى الآن، وسجل ثمانية أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.



وأبلغ كلوب الصحفيين: يتوقع صلاح أن هذا النادي يملك الطموح اللازم، ولا يمكننا فعل المزيد، فعلنا كل ما بوسعنا من أجله، إنه قراره. كل شيء على ما يرام من جانبي. لم يحدث أي شيء بعد، لا يوجد توقيع أو رفض. يجب علينا الانتظار فقط ولا يوجد عجلة في الأمر.



وأشاد المدرب الألماني بتأثير الوافد الجديد لويس دياز، حيث استقر الجناح الكولومبي في التشكيلة ويبدأ المباريات بانتظام.



وقال كلوب: كان الأمر سريعا بشكل مدهش. عندما تتعاقد مع لاعب لا تعرف أبدا مدى سرعته في التأقلم. يحدث ما تراه في التدريبات خلال المباريات. لقد كانت الأمور رائعة حتى الآن.

وعقب حديث المدير الفني بقليل، نشر رامي عباس وكيل محمد صلاح تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" نشر فيها العديد من الوجوه التعبيرية الضاحكة.

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ويتأخر ليفربول بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر لكن فريق كلوب يملك مباراة مؤجلة.