مالك روسي لنادٍ هولندي يبيع حصته ويترك مجلس الإدارة

كشف الروسي فاليري أويف الذي يملك حصة أغلبية في نادي فيتيس أرنهيم المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم أنه سيبيع حصته وسيستقيل من مجلس الإدارة.

وأضاف في بيان على موقع النادي: يعتصرني الألم لترك فيتيس بهذه الطريقة، لكن في ظل الظروف الراهنة اتخذت هذا القرار الصعب لصالح النادي والموظفين والمشجعين والرعاة وكل الجهات المعنية.