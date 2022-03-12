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الأهلي يخسر من صن داونز للمرة الثانية في دوري الأبطال

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صن داونز
تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط

الأهلي يخسر من صن داونز للمرة الثانية في دوري الأبطال

كيب تاون - رويترز

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خسر الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية أمام ماميلودي صن داونز في دور المجموعات بعدما سقط أمام 1-صفر في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى يوم السبت.

وأحرز بيتر شالوليلي هدف الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 23 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، ليرفع رصيد فريقه إلى عشر نقاط من أربع مباريات ويقوده إلى دور الثمانية للبطولة.

وفي المقابل تجمد رصيد الأهلي، بطل اخر نسختين، عند أربع نقاط في المركز الثاني متساويا مع الهلال والمريخ السودانيين قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

وخسر الأهلي بالنتيجة ذاتها في القاهرة أمام منافسه الجنوب افريقي الشهر الماضي.

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