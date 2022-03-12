الشباب يلاحق رقماً غاب 12 عاماً أمام اتحاد جدة

يتطلع الشباب إلى تحقيق رقم غاب 12 عامًا، إذا حقق الفوز على اتحاد جدة خلال مباراة الفريقين يوم الأحد.

ويستقبل الشباب نظيره يوم الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وحقق الشباب الفوز على الاتحاد بهدفين نظيفين خلال مباراة الذهاب بالجولة التاسعة سجلهما النيجيري أوديون إيغالو المنتقل حديثًا للهلال.

وإذا تمكّن أبيض العاصمة من تحقيق الفوز في مباراة الإياب، ستصبح المرة الأولى التي ينتصر فيها على أصفر الغربية ذهابًا وإيابًا منذ موسم 2009-2010.

وانتصر الشباب خلال الأسبوع التاسع في نوفمبر 2009 بهدف نظيف سجله طارق التائب، وكرر الفوز خلال الجولة 20 في يناير 2010 بهدفين مقابل هدف، سجلهما كماتشو من ركلة جزاء وعلي عطيف، بعدما تقدم طلال المشعل للاتحاد.

وتعرض الشباب لخسارة وحيدة خلال آخر 7 مباريات أمام أندية جدة بالدوري، كانت أمام الاتحاد في مارس من العام الماضي، منتصرًا 3 مباريات وتعادل في مثلها.