العين يقطع خطوة كبيرة نحو اللقب بفوزه على الوحدة في قمة الإمارات

أحرز كودجو لابا هدفا قرب النهاية ليحسم العين قمة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه الوحدة ويوسع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط يوم السبت.

وتسلم المهاجم القادم من توغو الكرة عند حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى للمرمى ليرواغ أحد المدافعين ويسدد في الشباك بالدقيقة 82.

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وعزز العين صدارته للمسابقة وقطع خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب بعدما ارتفع رصيده إلى 46 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط عن الوحدة ملاحقه المباشرة قبل سبع جولات على النهاية.

وأهدر المغربي سفيان رحيمي جناح العين أول فرصة في المباراة عندما سدد في الشباك الجانبية للمرمى في الدقيقة الثانية.

ورد السوري عمر خربين مهاجم الوحدة بتسديدة هائلة من مدى بعيد حولها خالد عيسى حارس العين إلى ركنية في الدقيقة 17.

وأهدر خربين فرصة خطيرة من وضع انفراد قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يلغي الحكم هدفا للوحدة في بداية الشوط الثاني لوجود خطأ على فابيو مارتينيز ضد الحارس عيسى.

وأطلق طحنون الزعابي تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عيسى وحولها إلى ركنية في الدقيقة 77.

وتصدى عيسى بقدمه لتسديدة قوية اخرى من خربين من داخل منطقة الجزاء ليحافظ للعين على فوزه الثمين.