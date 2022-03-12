تقارير: هالاند استقر على وجهته المقبلة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اقترب من ضم المهاجم النرويجي ارلينغ هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وأعلنت الصحيفة عن إتمام التفاصيل الشخصية الخاصة بالصفقة مع اللاعب (21 عاما) ووالده الف-اينغه ووكيله مينو رايولا.

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يذكر أن اللاعب النرويجي الدولي يمكنه الرحيل عن ناديه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني بعد نهاية الموسم الحالي بناء على بند تخارج في عقده بقيمة 75 مليون يورو، وجرى الحديث منذ شهور عن اتصالات تجريها أندية مختلفة مع اللاعب.

ووفقا لتقرير الصحيفة، من المنتظر أن تصل تكاليف الصفقة إلى 120 مليون يورو.

ووصفت الصحيفة تكلفة انتقال هالاند إلى سيتي بأنها "ميسورة" بالنسبة للنادي الإنجليزي.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن هالاند ووكيله رايولا لديهم عروض من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونخ لكن الأخير لم يؤكد على تقديم عرض للحصول على خدمات هالاند.