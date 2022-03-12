رئيس الجزائر يأمر بتسيير رحلات لنقل المشجعين إلى الكاميرون

أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم السبت عن قرار رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بتسيير رحلات جوية لنقل مشجعي المنتخب الأول لكرة القدم إلى الكاميرون لمؤازرة الفريق في مباراة الذهاب للدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.
وتحل الجزائر ضيفة على الكاميرون يوم 25 مارس الحالي في مدينة دوالا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 29 من ذات الشهر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن الرئيس تبون، قرر التكفل بمشجعي المنتخب الوطني الذين سيتنقلون إلى الكاميرون، وإنه أمر رئيس الوزراء (الوزير الأول)، أيمن بن عبد الرحمان، بالشروع ابتداءً، من يوم الأحد، في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصّصة، لنقل المشجعين، إلى الكاميرون، بأسعار مدعمة، مع توفير كلّ الإمكانات، لإنجاح هذه العملية.
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