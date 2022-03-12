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رابطة الدوري الإنجليزي تعزل أبراموفيتش من منصبه

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أبراموفيتش
مالك نادي تشيلسي

رابطة الدوري الإنجليزي تعزل أبراموفيتش من منصبه

لندن - رويترز

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان يوم السبت، إن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من منصب مدير النادي اللندني.

وجاء في بيان الرابطة: عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم.

وأضاف البيان: لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو 2022.

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