رابطة الدوري الإنجليزي تعزل أبراموفيتش من منصبه

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان يوم السبت، إن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من منصب مدير النادي اللندني.

وجاء في بيان الرابطة: عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم.

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وأضاف البيان: لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو 2022.