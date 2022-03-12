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رانغنيك: راشفورد لا يزال سعيداً في يونايتد

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راشفورد
راشفورد هز الشباك خمس مرات فقط هذا الموسم

رانغنيك: راشفورد لا يزال سعيداً في يونايتد

مانشستر - رويترز

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بدد رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت التكهنات حول عدم شعور المهاجم ماركوس راشفورد بالسعادة في الفريق لقلة مشاركاته، وقال إن اللاعب الإنجليزي عازم على تغيير مستواه الباهت واستعادة أفضل حالاته.

وأحرز راشفورد 21 هدفا في جميع المسابقات بالموسم الماضي لكنه هز الشباك خمس مرات فقط هذا الموسم بعد العودة من جراحة بالكتف في أكتوبر تشرين الأول.

ووجد مهاجم منتخب إنجلترا صعوبة في الحصول على دقائق لعب في الفترة الأخيرة وبدأ أساسيا لآخر مرة في الدوري الممتاز في 12 فبراير شباط خلال التعادل 1-1 مع ساوثامبتون.

وأبلغ رانغنيك الصحافيين: لا أعتقد أنه لا يحصل على الوقت الكافي. لعب 13 أو 14 مباراة منذ وصولي وبدأ أساسيا أكثر من مرات نزوله بديلا.

وأضاف: أبلغني بأنه سعيد ويريد رفع مستواه إلى أقصى حد هنا من أجل النادي ولم يقل شيئا عن عدم شعوره بالسعادة ولا اعتقد أن هناك مشكلة.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري ولديه 47 نقطة من 28 مباراة وسيواجه توتنهام منافسه في صراع المربع الذهبي اليوم السبت.

ويملك توتنهام 45 نقطة في المركز السابع وتتبقى له مباراتان ويتمسك بأمل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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