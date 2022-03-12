صلاح يواصل سطوعه بهدف تاريخي ويقود ليفربول لفوز جديد

واصل المهاجم المصري الدولي محمد صلاح صناعة التاريخ بقميص نادي ليفربول الإنجليزي وسجل الهدف رقم 2000 للفريق في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز صلاح هذا الهدف التاريخي لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 61 من مباراة الفريق يوم السبت أمام برايتون بالمرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي ليقود ليفربول إلى الفوز 2 - صفر في المباراة.

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ورفع صلاح بهذا رصيده إلى 20 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأصبح ليفربول ثاني فريق يصل لحاجز الـ2000 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد مانشستر يونايتد الذي أحرز حتى الآن 2173 هدفا، فيما يمكن لأرسنال اللحاق بهما قريبا حيث أحرز الفريق حتى الآن 1997 هدفا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى ثلاث نقاط، وتجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي في المسابقة.

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات في مبارياته أمام برايتون بالدوري الإنجليزي بعدما فشل في الفوز على هذا الفريق في آخر ثلاث مباريات سابقة بين الفريقين بالمسابقة حيث انتهت مباراتان بالتعادل ومباراة واحدة بفوز برايتون.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 19، وأضاف صلاح الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 61.