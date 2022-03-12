مجموعة ألتراس في سان جيرمان تطالب الخليفي بالتنحي

دعت مجموعة مشجعين لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي رئيس النادي القطري ناصر الخليفي بالتنحي، بعد الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني.

وكتبت مجموعة "كوليكتيف ألتراس باريس" على وسائل التواصل الاجتماعي "استقالة الإدارة"، داعية باقي المشجعين للانضمام إليها "لاظهار استيائنا... دون عنف"، خلال مباراة يوم الأحد في الدوري الفرنسي ضد بوردو.

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وللمرة الرابعة في ستة مواسم من دور الـ16، بعدما أهدر تقدمه أمام ريال مدريد حامل اللقب 13 مرة (رقم قياسي) يوم الأربعاء الماضي.

فاز سان جيرمان ذهاباً 1-صفر، وتقدّم في الشوط الأول إيابا 1-صفر عن طريق كيليان مبابي، قبل أن يقلب ريال النتيجة 3-1 بثلاثية في الشوط الثاني للمهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة.

وكتبت المجموعة "نعرف ما تدين به عودتنا إلى الرئيس ناصر الخليفي، لا شيء شخصياً هنا، لكن من الواضح أنه ليس الرجل المناسب للمنصب".

وتابعت "س أ ب" وهي مظلة لمجموعات مختلفة من جماهير النادي الباريسي "يتطلب وضع النادي راهناً إعادة تنظيم شاملة على مختلف الأصعدة والحضور اليومي للرئيس".

وانتقدت رابطة الألتراس افتقار النادي إلى الإدارة والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو بسبب انتداباته للاعبين، ووصفتها بـ"مجموعة من النجوم ليس لديهم سوى القليل من القواسم المشتركة"، وذلك بعد انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما إلى البرازيلي نيمار ومبابي.

كما تعرض اللاعبون لانتقادات بسبب ضعف التزامهم "ضد بوردو هذا الأحد سنظهر استياءنا ونطلب من جماهير النادي الحاضرين أن يتحدوا دون عنف".

واقترب سان جيرمان من لقب جديد في الدوري الفرنسي فيما أقصي سابقاً من مسابقة الكأس.