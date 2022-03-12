مدرب نيوكاسل: تشيلسي لن يتأثر بعقوبات أبراموفيتش

كشف إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي أنه لا يتوقع أن يتأثر أداء تشيلسي سلبا في الملعب بسبب الغموض الذي يحيط به بعد فرض عقوبات على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بسبب هجوم بلاده على أراضي أوكرانيا المجاورة.

وكان أبراموفيتش، الذي خضع لضغوط عقب هجوم روسيا على أراضي أوكرانيا عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي اللندني الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.

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وتسمح العقوبات لتشيلسي بطل أوروبا والعالم باللعب والمنافسة في البطولات ودفع رواتب اللاعبين والعاملين لكنه لا يستطيع إبرام أي صفقات انتقالات.

ويوم الأحد سيلتقي تشيلسي صاحب المركز الثالث والذي فاز في آخر أربع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل يونايتد الذي يحتل المركز 14.

وقال هاو للصحافيين قبل المواجهة: لا أعتقد أن هذه الأمور سيكون لها أي تأثير على تشيلسي وأدائه.



"بالنسبة لنا فإن خططنا تمضي كما هي دون تغيير. سأراجع أداء تشيلسي وأعمل على وضع خطة للمباراة من أجل اللعب والفوز".

وأضاف هاو: لا أتوقع أي شيء مختلف على أرض الملعب فعلا.

وجمع نيوكاسل 31 نقطة من 27 مباراة وهو يتقدم بفارق 10 نقاط عن منطقة الهبوط لأنه لم يعرف طعم الهزيمة منذ بداية العام الحالي بينما اختير هاو أفضل مدرب في الدوري في فبراير شباط الماضي.