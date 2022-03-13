تشيلسي يخطف فوزا ثمينا من نيوكاسل في الوقت القاتل

خطف تشيلسي فوزا ثمينا وقاتلا في أول مباراة يخوضها الفريق بعد قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي، وانتزع الفريق انتصارا غاليا 1 - صفر على نيوكاسل يوم الأحد بالمرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على استاد "ستامفورد بريدج" في لندن، فشل تشيلسي في ترجمة استحواذه الكبير (أكثر من 70%) على الكرة في تشكيل خطورة حقيقية وتسجيل أهداف في مرمى نيوكاسل خلال الشوط الأول.

مادة اعلانية

واستمر الأداء بنفس الطريقة في الشوط الثاني ليظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 89 وسط أداء حماسي كبير من نيوكاسل الذي بدا حريصا على إيقاف مسلسل الهزائم المتتالية على ملعب تشيلسي بعدما خسر نيوكاسل آخر ثماني مباريات أمام تشيلسي بالدوري على هذا الملعب.

ولكن كاي هافيرتز خطف هدف الفوز القاتل لتشيلسي في الدقيقة 89 ليمنح الفريق ثلاث نقاط غالية.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في مبارياته بالمسابقة.

وأهدر نيوكاسل نقطة ثمينة كانت في متناوله ، وتجمد رصيده عند 31 نقطة بعدما مني بالهزيمة الأولى في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.