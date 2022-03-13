جماهير باريس سان جيرمان تهاجم ميسي ونيمار وتصفق لمبابي

أطلقت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي صافرات الاستهجان ضد نجمي فريقها البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة الفريق الباريسي أمام بوردو في الدوري، وذلك عقب أدائهما المخيب للآمال خلال إقصاء الفريق الفرنسي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الأسبوع الماضي.

وخسر باريس سان جيرمان 3-1 من ريال مدريد ليودع دوري الأبطال من دور الـ1، (3-2 بمجموع اللقاءين)، ولم يظهر نجما برشلونة السابقان بمستوى جيد ذهابًا وإيابًا مما أغضب جماهيرهما، كما أهدر ميسي ركلة جزاء في مباراة الذهاب.

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وقامت الجماهير الفرنسية بإطلاق صافرات الاستهجان فور قيام المذيع الداخلي للمباراة بذكر اسمي نيمار وميسي في تشكيلة الفريق التي تخوض المباراة على ملعب حديقة الأمراء، بينما قدّمت تحية حارة لصاحب هدفي الفريق في ريال مدريد كيليان مبابي، وظلت الجماهير تستهجن الثنائي مع كل لمسة أثناء المباراة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تهاجم فيها جماهير باريس البرازيلي نيمار، إذ بدأ التوتر بين الطرفين في صيف 2019 عقب تمرّد البرازيلي على فريقه رغبة منه في الرحيل والعودة لبرشلونة، ورفعت الجماهير لافتات مسيئة له في المدرجات.

وعلّق نيمار عقب تلك الحادثة قائلًا: لا يهمني صافرات الاستهجان من الجماهير، تعرضت كثيرًا لها، والآن سأعتبر نفسي أخوض كل مبارياتي خارج ملعبي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقات كرة القدم، لعب 135 مباراة مسجلًا 91 هدفًا وصنع 57 آخرين.

والتحق ميسي بزميله السابق بعد 4 سنوات، بعدما أعلن برشلونة عدم قدرته على تجديد عقده بسبب الوضع المالي للنادي، ولعب بالقميص الأزرق 25 مباراة، سجل 7 أهداف ومرر 11 تمريرة حاسمة.