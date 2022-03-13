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ديفيز يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيه من مشكلة في القلب

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ديفيز
ديفيز تدرب لأول مرة منذ شهرين

ديفيز يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيه من مشكلة في القلب

ميونخ - د ب أ

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عاد الظهير الأيسر الكندي الفونسو ديفيز للمشاركة في تدريبات نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم يوم الأحد بعد شهرين من تبين إصابته بالتهاب بسيط في عضلة القلب.

وأوضح بايرن ميونخ أن ديفيز (21 عاما) قام ببعض الركض في ملعب التدريبات وأنه سيتم مراقبة التدريب التي يخضع لها عن كثب.

ولم يشارك ديفيز في أي مباراة منذ ديسمبر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل تبين إصابته بالتهاب في عضلة القلب.

وقال جوليان ناغلسمان مدرب بايرن عقب تعادل فريقه مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله يوم السبت أنه سيتم الدفع بديفيز بشكل تدريجي في صفوف الفريق على مدار ثلاثة إلى أربعة أسابيع مقبلة.

على الجانب الأخر، من المتوقع أن يعود لاعب الوسط ليون جوريتسكا إلى التدريبات هذا الأسبوع حيث لم يشارك في أي مباراة هذا العام بسبب الإصابة في الركبة.

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