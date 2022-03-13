رئيس الزمالك: لن نتراجع عن رحيل طارق حامد وأبوجبل وبن شرقي

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم اعتذاره للجماهير بسبب المستوى المتدني للفريق، وتطاول بعض اللاعبين عليهم خلال المباراة الأخيرة أمام الوداد المغربي في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بخسارة الزمالك بهدف نظيف.
وقال منصور في مؤتمر صحافي عقد يوم الأحد: أعتذر لجماهير الزمالك ولن يفلت مخطئ من العقاب.
وأضاف: لن نتراجع عن قرارتنا، ولن نجدد عقود طارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أوناجم أو محمد أبوجبل والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، لهم كل الشكر والتقدير ولكن الأمر انتهي.. هذا القرار تم اتخاذه قبل المباراة الأخيرة أمام الوداد.
وأوضح أن إسماعيل يوسف نجم القلعة البيضاء السابق، سيتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن أمير مرتضى المشرف على كرة القدم هو من اقترح الاستعانة بإسماعيل يوسف في إدارة الكرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أمير أمامه العديد من الملفات مثل قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) والصفقات الجديدة، ولابد أن يتواجد معه شخص متفرغ مثل إسماعيل يوسف.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشه مالية، وسيتم التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.
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