رونالدو.. "هاتريك" كل 18 مباراة وإشبيلية أكثر من عانى

دكّ البرتغالي كريستيانو رونالدو شباك منافسيه بـ59 "هاتريك" خلال 1110 مباريات خاضها في مسيرته، بمعدل بلغ "هاتريك" كل 18.8 مباراة.

وسجل رونالدو ثلاثية قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز 3-2 على نظيره توتنهام، كما بات أفضل هداف في منافسات كرة القدم للمحترفين بعدما وصل إلى 807 أهداف.

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ويمتلك "الدون" في سجلّه 49 هاتريك رفقة الأندية و10 رفقة منتخبه البرتغال، على مدار مسيرته الممتدة لـ20 عامًا.

ويلاحق رونالدو في عدد الثلاثيات حاليًا الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 55 "هاتريك" لأنديته ومنتخب التانغو.

وبدأ رونالدو رحلة الـ59 ثلاثية بذات القميص الذي سجل آخر ثلاثية به، مانشستر يونايتد، إذ هز شباك نيوكاسل 3 مرات خلال فوز فريقه 6-0 خلال موسمه الخامس في "أولد ترافورد" بالدوري الإنجليزي في يناير 2008، وبعد مرور 14 عامًا و59 يومًا سجل الثلاثية الثانية بقميص الشياطين الحمر في شباك توتنهام.

وأحرز رونالدو 44 "هاتريك" خلال 9 مواسم قضاها مع فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، ساعدوه على أن يصبح الهداف التاريخي للـ "ميرينغي" على مر العصور بـ 450 هدفًا.

ولدى البرتغالي 3 هاتريك خلال 3 مواسم قضاها مع يوفنتوس، اثنين في الدوري في مرمى فريق واحد وهو كالياري، وواحد في دوري الأبطال في شباك أتليتكو مدريد التي يعرفها جيدًا.

واستطاع قائد منتخب البرتغالي الحالي تسجيل 10 ثلاثيات لبلاده، كان آخرها في شباك لوكسمبورغ أكتوبر الماضي، أصبح به اللاعب الوحيد الذي يسجل عددًا مكونًا من رقمين للـ "هاتريك" مع المنتخب الوطني.

ويأتي إشبيلية على رأس قائمة ضحايا ثلاثيات رونالدو بـ 5 "هاتريك" كان جميعها في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد، يليه أتليتكو مدريد بأربع ثلاثيات، 3 مع "لوس بلانكوس" أحدها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وآخر مع السيدة العجوز في دور الـ16 من البطولة الأوروبية.