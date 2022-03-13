هدف كودي يقود وولفرهامبتون للفوز على إيفرتون المتعثر

سجل المدافع كونور كودي هدفا ليهدي وولفرهامبتون واندرارز الفوز 1-صفر على إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وهز كودي الشباك بضربة رأس بعد كرة عرضية من روبن نيفيز في الدقيقة 49، وأنهى إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جونجو كيني بسبب الحصول على إنذارين.

مادة اعلانية

ويقبع إيفرتون في المركز 17 برصيد 22 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم على منطقة الهبوط بفارق الأهداف فقط لكنه يملك مباريات مؤجلة مقارنة بمنافسيه. وتقدم ولفرهامبتون إلى المركز السابع برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

وسيلعب إيفرتون في المباراة المقبلة على أرضه ضد نيوكاسل يونايتد، وسط مخاوف بالهبوط من دوري الأضواء لأول مرة منذ 1951 حيث حقق فوزين فقط في آخر 20 مباراة بالدوري الممتاز.

وفاز ليدز على نورويتش سيتي 2 - 1 ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر بعدما استعاد اتزانه وحقق الفوز الأول له بعد سبع هزائم وتعادل واحد ، وتجمد رصيد نورويتش عند 17 نقطة في المركز العشرين الأخير.