وسط غضب الجماهير.. سان جيرمان يستعيد توازنه بثلاثية في بوردو

استعاد باريس سان جيرمان اتزانه وعاد الفريق لطريق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين بفوزه الكبير 3 - صفر على بوردو يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وعزز سان جيرمان صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 65 نقطة بفارق 15 نقطة أمام نيس، وتجمد رصيد بوردو عند 22 نقطة في المركز العشرين الأخير بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الرابعة مقابل تعادلين في آخر ست مباريات خاضها الفريق في المسابقة.
وأفاق سان جيرمان من كبوته التي شهدت في الأسبوع الماضي خسارتين متتاليتين أمام نيس صفر 1 في الدوري الفرنسي وأمام ريال مدريد 1 3 في دوري الأبطال الأوروبي علما بأن الهزيمة أمام الريال أطاحت بالفريق من البطولة القارية التي يسعى جاهدا منذ سنوات للفوز بلقبها.
وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 24.
وفي الشوط الثاني، سجل نيمار دا سيلفا ولياندرو باريديس هدفين في الدقيقتين 52 و61 ليعزز سان جيرمان انتصاره ويضاعف محنة بوردو في المسابقة.
وصبّت الجماهير غضبها على نجمي الفريق نيمار وميسي إذ كانت تطلق صافرات الاستهجان ضدهما مع كل لمسة للكرة وفور إعلان المذيع الداخلي اسميهما في التشكيل.
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