برشلونة تشافي.. إنعاش مسيرات اللاعبين بأقل التكاليف

نجح الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في إعادة إحياء مسيرات لاعبيه الجدد الذين دافعوا عن القميص الأزرق والأحمر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أن انحرفت عن مسارها لأسباب مختلفة تنوّعت بين الاختيارات الفنية والأسباب الانضباطية وذلك بتكاليف زهيدة مراعاةً لأوضاع النادي المالية السيئة.

وتعاقد برشلونة مع الرباعي داني ألفيش وفيران توريس وآداما تراوري وبيير إميريك أوباميانغ خلال "الميركاتو" الأخير، وكلّف مجموع الصفقات خزينة "البلاوغرانا" 55 مليون يورو فقط وهي قيمة عقد فيران توريس القادم من مانشستر سيتي، بينما جلب لابورتا أوباميانغ وداني ألفيش بالمجان، وتكفّل براتب تراوري بعد استعارته حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح له بشراء اللاعب نهائيًا مقابل 35 مليون يورو.

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ولم يكن البرازيلي ألفيش على قوائم أي نادٍ قبل انتقاله إلى برشلونة، إذ ترك ساو باولو في سبتمبر من العام الماضي، وبعد شهرين من رحيله أعلن "البلاوغرانا" ضمّه بعد أكثر من 5 سنوات على مغادرته جدران "كامب نو".

وظهر داني 712 دقيقة بقميص برشلونة خلال 8 لقاءات لعبها منذ إعلان النادي ضمّه في مسابقات الدوري وكأس الملك والسوبر، ساهم خلالها بـ 4 أهداف، إذ أحرز هدفًا وصنع آخر خلال فوز برشلونة على أتليتكو مدريد بـ "الليغا"، ومرر تمريرتين حاسمتين أمام غرناطة في الدوري، وأتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا.

وعانى الغابوني أوباميانغ الأمرّين في أرسنال، سواء بسبب ابتعاده عن مستواه أو مشاكله مع مدربه السابق أرتيتا والتي وصلت إلى حد تجريده من شارة قيادة الفريق واستبعاده لأسباب انضباطية.

وتحدّث أرتيتا لـ "بي بي سي" ديسمبر الماضي قائلًا: أوباميانغ خرق القواعد الانضباطية مما يجعل الأمر غير قابل للتفاوض وعندما يحدث شيء كهذا تصبح خارج الفريق، وبعدها بأيام قليلة أعلن النادي تجريده من شارة القيادة قبل عرضه للبيع لاحقًا.

وغاب الدولي الغابوني عن مستواه المعهود مع الفريق اللندني منذ بداية الموسم الحالي، مسجلًا 4 أهداف خلال 14 مباراة بالدوري الإنجليزي (1040 دقيقة)، بينما سجل 5 أهداف خلال 6 مباريات فقط في الدوري الإسباني (373 دقيقة)، كما هز شباك نابولي خلال فوز برشلونة بأربعة أهداف لهدفين.

وساهم الجناح الإسباني وخريج أكاديمية "لا ماسيا" آداما تراوري في 4 أهداف مع برشلونة، بعد مساهمته بهدف وحيد رفقة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وسجل آداما هدفًا وحيدًا خلال 20 لقاء مع "الوولفز" في النصف الأول من الموسم، لعب خلالها 1062 دقيقة، بينما صنع 4 أهداف لبرشلونة في 8 مباريات بين بطولتي الدوري والدوري الأوروبي، لعب خلالها أقل من نصف دقائقه مع النادي الإنجليزي (477 دقيقة).

وبدأ آداما 10 مباريات من 23 مع فريقه السابق في الدوري الإنجليزي، بينما دخل التشكيل الأساسي 6 مرات في 9 مباريات مع برشلونة خلال مسابقتي الدوري والدوري الأوروبي.

واشترك فيران توريس في 12 هدفًا بالموسم الحالي بقميصي مانشستر سيتي وبرشلونة، 4 في إنجلترا (3 أهداف وتمريرة حاسمة) و 8 في إسبانيا (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، ووجد مساحة أكبر للعب مع تشافي بـ 933 دقيقة مقابل 522 دقيقة مع مواطنه غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ومن بين 21 مباراة خاضها مانشستر سيتي في الدوري قبل رحيل فيران، شارك اللاعب في 4 لقاءات فقط كأساسي، وجلس على دكة الاحتياط 3 مباريات، وغاب للإصابة عن 14 مواجهة، بينما لعب أساسيًا 6 مباريات من 9 مع برشلونة في المسابقة المحلية.