بعد 12 مباراة.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري المصري

اقتنص الإسماعيلي انتصاره الأول في بطولة الدوري المصري لكرة القدم خلال الموسم الحالي، عقب فوزه الثمين بهدفين لهدف على مضيفه الاتحاد السكندري، يوم الأربعاء، في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز المقاولون العرب على مضيفه الجونة بنفس النتيجة.

ورغم الفوز، بقي الإسماعيلي في قاع الترتيب برصيد 8 نقاط، متأخرا بفارق 3 نقاط عن مراكز الأمان، في حين توقف رصيد الاتحاد، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، عند 14 نقطة في المركز التاسع.

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وافتتح محمد الشامي التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 24، لكن الاتحاد أدرك التعادل سريعا عبر لاعبه خالد الغندور في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد محمد عادل التقدم للإسماعيلي مجددا عقب تسجيله الهدف الثاني للضيوف، فيما حاول الاتحاد إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء دون جدوى.

وبتلك النتيجة، وضع الإسماعيلي حدا لبدايته الكارثية في البطولة هذا الموسم، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يعجز خلالها الفريق في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الـ12 الأولى في المسابقة التي توج بها 3 مرات كان آخرها في موسم 2001 - 2002.