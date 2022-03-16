تقارير: نسبة عودة ميسي إلى برشلونة "صفر"

أكدت تقارير صحافية أن نسبة عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة قريبة من "الصفر"، وإن الأرجنتيني عازم على البقاء في باريس سان جيرمان وتحقيق النجاحات مع الفريق الفرنسي.
وكان ميسي قد تعرّض لهجوم شديد عقب إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد 3-2 بمجموع المباراتين الأسبوع الماضي، خلال مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بالدوري المحلي.
ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية تقريرًا قالت به أن ميسي لا يفكر في الرحيل عن باريس بنهاية الموسم، وأن اللاعب يتفهم غضب المشجعين ومرارتهم بسبب الخروج القاري.
وأضافت أن ميسي لا يزال يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأنه لم يحدث أي اتصال بينه وبين أي مسؤول من برشلونة عقب مغادرته للنادي.
وأشار التقرير إلى أن ميسي استقر مع أسرته في عاصمة فرنسا بعد شراء منزل خاص به وتعجبهم الحياة في باريس، وأنه يستعد للعب بشكل أكثر انتظامًا والعودة لمستواه بعد عدّة إصابات منها الأصابة فيروس كوفيد-19.
وقال مصدر مقرّب من اللاعب الأرجنتيني: ميسي لاعب بعقلية تطمح للفوز دائمًا، ميسي يريد قلب صافرات الاستهجان إلى هتافات باسمه بعد وقت قليل.
ولعب ليو 26 مباراة مع باريس خلال هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.
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