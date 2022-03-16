ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة النازحين في أوكرانيا

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، أنه سيتبرع بمليون يورو (1.10 مليون دولار) لمساعدة النازحين في أوكرانيا عقب الهجوم الروسي.
وقال فريق العاصمة الإسبانية إنه سيتم التبرع بالأموال إلى الصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى تعمل على الأرض في أوكرانيا.
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وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن ما يقرب من 2.97 مليون لاجئ فروا حتى الآن من أوكرانيا، أي ما يقرب من سبعة بالمئة من سكان البلاد، منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.
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