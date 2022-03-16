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مانشستر يونايتد يواجه عقوبة محتملة بسبب سيميوني

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سيميوني
سيميوني وهو يركض من مقذوفات جماهير مانشستر

مانشستر يونايتد يواجه عقوبة محتملة بسبب سيميوني

مانشستر - رويترز

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خرج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الخسارة أمام أتليتيكو مدريد في أولد ترافورد يوم الثلاثاء، لكن من المرجح أن يتعرض لعقوبة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بعدما رشقت الجماهير المدرب الزائر دييغو سيميوني ببعض الأشياء.

وركض سيميوني خارج الملعب بسرعة بعد نهاية المباراة بعد فوز أتليتيكو 1-صفر إيابا و2-1 في مجموع المباراتين، وتعرض لرشق قوارير بلاستيكية وبعض الأشياء الأخرى.

ومن المرجح أن يذكر تقرير مراقب المباراة من اليويفا هذه الواقعة، ما يسفر عن فتح تحقيق واتخاذ إجراءات انضباطية.

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