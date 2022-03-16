مديرة البطولة: لا يوجد ما يمنع مشاركة ديوكوفيتش في "رولان غاروس"

أكدت أميلي موريسمو مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي لم يحصل على تطعيم ضد كوفيد-19، من المتوقع أن يدافع عن لقبه في رولان غاروس، وفقا للقيود الصحية المطبقة حاليا في البلاد.
وقالت موريسمو للصحافيين خلال الكشف عن تفاصيل البطولة الكبرى المقرر أن تنطلق على ملاعب رملية في 22 مايو: في الوقت الحالي، لا شيء يقف في طريق مشاركة نوفاك ديوكوفيتش في فرنسا المفتوحة.
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