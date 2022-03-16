ملاك شيكاغو كابس يرغبون في شراء تشيلسي

ذكرت شبكة سكاي يوم الأربعاء أن الجهة المالكة لفريق شيكاغو كابس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي تسعى بالتعاون مع كين غريفين مؤسس شركة سيتادل لشراء نادي تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقالت الشبكة إن عائلة ريكيتس المالكة لشيكاغو كابس وغريفين شكلا مجموعة استثمارية من المقرر أن تقدم عرضا رسميا للنادي اللندني يوم الجمعة.



وعرض رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي النادي للبيع في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على رجال أعمال أثرياء من روسيا.



ويعمل بطل أوروبا حاليا بموجب ترخيص خاص ويخضع لسيطرة الحكومة البريطانية إلى حد كبير.



واشترى أبراموفيتش النادي في 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (183.16 مليون دولار).



وأسفرت استثماراته عن أنجح فترة في تاريخ النادي، حيث فاز الفريق بخمسة ألقاب للدوري الممتاز ومثلها لكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرتين.



ويحتل النادي المركز الثالث في الدوري متأخرا بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر. وسيلتقي مع ليل في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق يوم الأربعاء.

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