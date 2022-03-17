أرتيتا: ما يفعله مسؤولو الدوري الإنجليزي ليس عدلًا

انتقد مايكل أرتيتا مدرب أرسنال مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب جدول مباريات فريقه الساعي لإنهاء الموسم في المربع الذهبي لأول مرة منذ 2016.

وانتهت سلسلة انتصارات فريق المدرب أرتيتا في خمس مباريات متتالية بعد خسارته 2-صفر أمام ضيفه ليفربول يوم الأربعاء رغم تفوق صاحب الأرض لفترات طويلة.

مادة اعلانية

ويلعب أرسنال مبكرا ضد أستون فيلا يوم السبت، قبل أن يلعب أيام الرابع والتاسع و16 أبريل ثم يواجه تشيلسي ومانشستر يونايتد في 20 و23 أبريل على الترتيب.



وأبلغ أرتيتا الصحفيين بعد مباراة ليفربول: شكرا جزيلا لمسؤولي الدوري الممتاز. لقد فعلوا ذلك مرة أخرى.



"علينا أن نلعب مع تشيلسي ومانشستر يونايتد لذا يريدون منحهم أي أفضلية. أقول لهم اليوم، شكرا لكم".



وتحدث يورغن كلوب مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي بعد المباراة كيف خاض فريقه، المنافس على لقب دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، ما يقرب من ضعف عدد المباريات التي خاضها أرسنال منذ مواجهتهما في كأس رابطة الأندية في يناير.



وقال أرتيتا إن فريقه، الذي تأجلت مباراته ضد غريمه توتنهام هوتسبير في يناير بسبب فيروس كورونا، قدم بالفعل احتجاجات إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن تراكم المباريات.



وأضاف المدرب الإسباني: ما فعلوه ليس عدلا، الشيء الوحيد الذي نهتم به هو أرسنال، وهذا ليس عدلا بالنسبة لأرسنال.

